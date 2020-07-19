«Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз: обидчик «Арсенала» сдержит атаки Шелви и Бенталеба

За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх.

20 июля «Брайтон» примет «Ньюкасл» в матче 37-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ньюкасл» 20 июля

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» (20.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. Продолжат программу 20 июля три матча, в одном из них сойдутся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед».

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«Брайтон» в матче прошлого тура был в гостях у «Саутгемптона», который после паузы выглядит весьма достойно. И скатал ничью (1:1). Преимущество со значительным перевесом было на стороне хозяев, но даже при таких раскладах гости умудрились открыть счёт уже на 17-й минуте. Правда, удержать его в итоге не получилось — уж больно солидным оказалось давление «святых».



«Чайки» продолжают борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Пока что получается удачно. На данный момент они занимают за собой 16-ю позицию в турнирной таблице, набрав 37 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет пограничные шесть пунктов, зато у занимающего 15-ю строчку «Вест Хэма» баллов столько же.



«Ньюкасл» в прошлом матче потерпел третье кряду поражение. Всё началось с разноса от грозного «Манчестер Сити» (0:5), до которого клуб выдавал беспроигрышную серию из шести матчей. Затем случилось досадное поражение от «Уотфорда» (1:2).

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Ну а на этот раз обидчиком выступил лондонский «Тоттенхэм» (1:3). «Сороки» оказались в роли принимающей стороны, на правах хозяев даже забрали себе мяч и смотрелись не хуже гостей. Однако подопечные Жозе Моуринью, играющие на выезде крайне нестабильно, сумели воспользоваться своими моментами.



Впрочем, команда из Ньюкасл-апон-Тайна уже гарантированно останется в английской элите на следующий сезон. Сейчас она занимает 13-е место с 43 очками в активе. Отрыв от опасного 18-го места составляет более 10 пунктов, так что поводов для беспокойства абсолютно нет.



При желании, кстати, можно даже попробовать забраться повыше. В топ-10, конечно, уже не попасть — до него не хватает ровно 10 пунктов. Зато у расположившихся на 11-й и 12-й строчках «Эвертона» и «Саутгемптона» по 46 очков.

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Попытаться прервать неудачную серию «сороки» могут в предстоящем выездном поединке с «Брайтоном». Дело в том, что «Альбион» имеет уже три поражения подряд на своём поле с общим счётом 1:11. Хотя, конечно, стоит отметить уровень соперников: тут и оба «Манчестера», и чемпион «Ливерпуль».

Правда, надо сказать, «Ньюкасл Юнайтед» вне родного стадиона тоже не безгрешен. Он проиграл два из трёх выездов после паузы с общим счётом 1:7. Да и 11 поражений за 18 гостевых игр едва ли могут внушать уверенность. После паузы клуб из Ньюкасл-апон-Тайна резво стартанул, однако сейчас переживает спад. Ждать россыпи голов мы бы от него не стали. К тому же, на выезде команда имеет не больше гола за игру.



«Брайтон» также не сулит зрелищности в предстоящем поединке. Он вообще за семь проведённых туров оформил в ворота соперников только пять голов. А на таком фоне классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85 смотрится неплохо.

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Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх. Даже странно, что на таком фоне коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл» 20 июля 2020 года

«Ньюкасл Юнайтед» после ударного возвращения в большой футбол в последнее время порядком сбавил обороты. Ждать от него яркой игры мы бы не стали. А «Брайтон» априори не отличается высокой результативностью. При таких раскладах можно подумать над тоталом меньше 2.5 мяча. Статистика личных встреч на нашей стороне: за девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.