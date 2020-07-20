«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон».
Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.10.
«У «Эвертона», если судить по последним играм, кончился бензин. Команда и двигаться стала хуже, и впереди почти ничего не создаёт, пропускает регулярно. В принципе, это логично – мало того что у «ирисок» больше нет турнирной мотивации, ещё и выбыли из строя игроки в каждой из линий – Мина с Холгейтом в защите, Делф в середине, Тосун впереди.
«Шеффилд Юнайтед» тоже выглядел не очень на фоне разозлённого оплеухой в Борнмуте «Лестера» и заслуженно уступил 0:2. С другой стороны, у команды, которая, к слову, проиграла впервые за последние пять матчей, остаётся мотивация. Пара побед — и впервые в своей истории команда может пробиться в еврокубки.
Думаю, эта мысль и есть главная мотивация на оставшиеся туры. Да и по чисто футбольным компонентам «Юнайтед» сейчас явно опережает «Эвертон», — сказал Петросьян.
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