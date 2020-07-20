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«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.86.

«Брайтон» — команда, которая формально ещё не обезопасила себя от вылета — два поражения при двух победах конкурентов могут опустить «Брайтон» на дно, но это маловероятно. Поэтому «Брайтон» выглядеть будет более мотивированным, чем «Ньюкасл», который уже точно остаётся в элите на следующий сезон. Это первая составляющая, которая может иметь достаточно сильное значение в этой встрече.

Вторая заключается в том, что, как правило, команды последние домашние матчи сезона стараются провести с полной отдачей. У «Брайтона» другой возможности уже не представится. Понятно, что болельщиков нет, но команда-то уже привыкла, и у неё есть понимание того, что это последняя домашняя игра.

Третий аргумент в пользу результативной игры «Брайтона». Эта команда всегда стремится играть в футбол. В отличие от «Ньюкасла». Коллектив Стива Брюса довольно часто закрывается и предпочитает действовать на контратаках.

Мой прогноз —.победа «Брайтона». Команда Грэма Поттера найдёт свои шансы в нападении против «Ньюкасла», — сказал Гутцайт.

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За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх.
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