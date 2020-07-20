«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Брайтона» за 1.86.
«Брайтон» — команда, которая формально ещё не обезопасила себя от вылета — два поражения при двух победах конкурентов могут опустить «Брайтон» на дно, но это маловероятно. Поэтому «Брайтон» выглядеть будет более мотивированным, чем «Ньюкасл», который уже точно остаётся в элите на следующий сезон. Это первая составляющая, которая может иметь достаточно сильное значение в этой встрече.
Вторая заключается в том, что, как правило, команды последние домашние матчи сезона стараются провести с полной отдачей. У «Брайтона» другой возможности уже не представится. Понятно, что болельщиков нет, но команда-то уже привыкла, и у неё есть понимание того, что это последняя домашняя игра.
Третий аргумент в пользу результативной игры «Брайтона». Эта команда всегда стремится играть в футбол. В отличие от «Ньюкасла». Коллектив Стива Брюса довольно часто закрывается и предпочитает действовать на контратаках.
Мой прогноз —.победа «Брайтона». Команда Грэма Поттера найдёт свои шансы в нападении против «Ньюкасла», — сказал Гутцайт.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июля 2020
-
17:00
-
16:58
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 19 июля 2020
-
22:06
-
21:45
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55