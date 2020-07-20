«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на игру 37-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: «Вулверхэмптон» выиграет и не пропустит за 2.12.



«Кристал Пэлас» — очередная команда, с которой некрасиво обошлись судьи. И это, естественно, снова случилось в матче против борющегося за место в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед».



Думаю, это была последняя игра сезона, в которой «орлы» играли, ну или хотя бы пытались играть, на своём максимуме. Особой мотивации у команды больше нет. Шесть поражений в последних шести турах тоже непрозрачно намекают на то, что сезон для подопечных Роя Ходжсона уже окончен.



Ну а «Вулверхэмптон», пусть уже и расстался с мечтой о попадании в четвёрку, по-прежнему имеет турнирные задачи. В очередной раз выйти в Лигу Европы — это тоже успех. К тому же ещё и в нынешнем розыгрыше шансы побороться за трофей и соответственно путёвку в Лигу чемпионов тоже неплохие.



Думаю, игра не получится особо зрелищной. Хозяева на классе переиграют гостей, забив им один или два безответных мяча», — сказал Петросьян.



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«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Адама Траоре и Хименес останутся в топ-6 АПЛ Лондонцы потерпели шесть поражений кряду с общим счётом 2:15.