«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: ставка Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» минимум в 2 мяча за 2.66.
«Для «Вулверхэмптона» наступает момент истины. 20 июля в 37-м туре «волки» проводят свой последний матч в рамках АПЛ на своём поле, принимая «Кристал Пэлас», который судя по всему, доигрывает сезон, не слишком надрываясь.
В случае победы «Вулверхэмптон» значительно увеличит свои шансы на попадание в Лигу Европы, в которой он успешно выступает в нынешнем сезоне.
В первом круге команды сыграли вничью 1:1, получилась она далеко не мирной. Гости отыгрались уже в компенсированное время, на 96-й минуте. При этом «Вулвз» в последнюю четверть часа играли вдесятером из-за удаления.
Не думаю, что в этот раз у «Вулверхэмптона» будут проблемы в игре с «Пэлас». Как я уже сказал, лондонские «орлы» комфортно доигрывают сезон, обеспечив себе прописку в АПЛ, больше они ни на что не претендуют. А вот «волки», имея в своём составе одного из лучших бомбардиров чемпионата, мексиканца Хименеса, вполне могут повторить свой европейский поход, если выиграют этот матч и устоят в Лондоне перед «Челси» в 38-м туре.
В игре против лондонских орлов ставлю на победу «Вулверхэмптона» с форой (-1.5)», — сказал Елагин.
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