«Уотфорд» — «Ман Сити»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.

«Второе место в турнирной таблице от голубых уже никуда не денется, особой мотивации нет. Поэтому остаётся спокойно готовиться к надвигающейся Лиге чемпионов. 7 августа им предстоит ответный поединок против мадридского «Реала» в 1/8 финала.



Ну а теперь «Манчестер Сити» предстоит выезд в английской Премьер-лиге к одному из аутсайдеров первенства «Уотфорду». И тут у гостей всё гладко. За 14 очных противостояний «горожане» одержали 12 побед и скатали только две ничьи. Мощные цифры.



Любопытно также и то, что в предыдущих семи играх они победили семь раз. Причём общий счёт встреч получился кошмарнейшим для «шершней» — 33:3 в пользу голубых. То есть в среднем за игру клуб из Манчестера забивал более 4,5 мяча.



В текущем сезоне у команды Гвардиолы тоже нет никаких проблем с результативностью. К слову, за восемь игр после паузы у неё получилось оформить 25 голов в ворота оппонентов.



При этом оборона у «горожан» также в порядке. После паузы они пропустили лишь четыре мяча. А подобный результат в АПЛ лишь у «Вулверхэмптона». Так что вполне можно проверить П2 с форой (-1.5) мяча за уверенный коэффициент 1.99. Фаворит будет очень зол после провала в Кубке».