«Сассуоло» — «Милан»: прогноз Михаила Поленова на матч Серии А

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.60.
«В Серии А мы видим сразу несколько любопытных матчей в том, что касается интриги и в том, касается содержания.
Матч «Сассуоло» и «Милана» как раз приковывает внимание по содержанию. «Милан» ведёт борьбу за попадание в Лигу Европы, а «Сассуоло» хоть и не имеет турнирных мотиваций, но представляет красочную и довольно яркую силу. Если мы посмотрим на то, что происходит с командами после перерыва, то увидим, что двигаются они в примерно в одном направлении. Это как минимум приобретение уверенности в себе.
Стефано Пиоли неслучайно говорит о том, что «Милан» наконец становится командой. «Милан» выдаёт прекрасную серию после карантина, обыгрывая в том числе и «Ювентус», но и не только его. «Милан» много забивает — именно такой «Милан» все и ждут.
«Сассуоло» — вторая команда лиги по сексуальности. Они очень много играют в атаке, это аукается им в обороне. Это такой середняк, с которым не скучно. Обе команды хороши в своём футболе. И этот футбол схож — он атакующий. Поэтому можно ждать достаточно яркую игру. «Сассуоло» ничего не сдерживает. «Милану» странно отказываться от агрессивного футбола, который приносит результат.
Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.60. И та, и другая команда нацелены на агрессию в атаке. Мы уже забыли, когда матчи этих команд получаются скучными и нерезультативными», — сказал Поленов.
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