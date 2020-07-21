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Победа «Арсенала» над «Ман Сити» в Кубке Англии принесла клиенту букмекера 1 млн рублей

Победа «Арсенала» над «Ман Сити» в Кубке Англии принесла клиенту букмекера 1 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ рискнул суммой в 50 тыс. рублей, поставив на победу «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии. Кроме того он добавил к своей ставке условие «больше 11.5 угловых в матче». Букмекер оценил этот исход коэффициентом 20.00.

Всё сложилось как нельзя лучше для игрока. «Канониры» победили со счётом 2:0, дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Кроме того команды подали на двоих сразу 14 угловых. 12 из них пришлись на «Манчестер Сити», ещё 2 добавил «Арсенал».

Таким образом, ставка клиента БК ФОНБЕТ сыграла. На выплату он получил 1 млн рублей.

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