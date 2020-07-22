«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

«Соперники набрали по 37 очков, до «Динамо» четыре пункта. Туляки находятся выше только по дополнительным показателям, так как в первом круге они оказались сильнее (1:0). Отрыв от зоны вылета вообще составляет девять баллов. По сути нас ждёт очная встреча за седьмую позицию, которая достанется победителю.



«Уфа» пару туров назад замыкала топ-6, но дальше на фоне проблем с коронавирусом не смогла рассчитывать сразу на нескольких футболистов основного состава. И набрала всего одно очко в двух турах — немного недотерпела на выезде с «Локомотивом» (1:1), а затем уступила «Динамо» (0:1).



«Арсенал» после отставки Игоря Черевченко приободрился и добыл три победы в четырёх предыдущих турах. Пострадали всё то же «Динамо» (1:0), а также «Тамбов» (2:1) и «Урал» (3:1). Но слишком многое было потеряно раньше — серия из пяти поражений в марте-июне не позволила зацепиться за еврокубки.



Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям, что в первую очередь связано с кадровыми проблемами «горожан». Скорее всего, им вновь предстоит играть полуторным составом. Разумеется, это повышает шансы гостей. К тому же «канониры» забивали «Уфе» в четырёх предыдущих встречах, что само по себе непросто.



Если вы любите надёжные варианты, рассмотрите ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.61. Ставка посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.93. Подопечные Вадима Евсеева не пропускают много даже в ослабленном состоянии, но и сами больше одного мяча забивают только по праздникам.



Статистика на нашей стороне. В элитном дивизионе соперники встречались девять раз, во всех случаях забивалось не более трёх голов. При этом в четырёх последних случаях туляки не проигрывали».