«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: гол «Вест Хэма» за 1.81.

«Вест Хэм» серьёзно подправил свою результативность. В предыдущих пяти матчах он сумел оформить в ворота соперников 12 мячей. Уверенность вернулась, моменты исправно создают, да и реализация в порядке.



Разумеется, в том, что «Манчестер Юнайтед» выступит фаворитом на своём поле, нет ни капли сомнения. Однако доставить неприятности гости определённо могут. Тут нужно учитывать, что у манкунианцам не смогут помочь сразу четыре защитника, которые играют далеко не последние роли в команде. Этот факт грозит обернуться проблемами.



Их отсутствие вынудит использовать Сульшера малосыгранные связки, что, вероятно, породит ошибки. Борющийся за выживание столичный клуб, наверняка, найдёт возможность отличиться. Так что мы бы проверили гол гостей за коэффициент 1.81.



Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми последних очных противостояниях в Манчестере лондонцы отличались шесть раз. Вполне возможно, что хозяева наберут очки, однако Давиду де Хеа будет крайне сложно отыграть на ноль".