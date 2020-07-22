«Интер» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Фиалки» застряли в середине турнирной таблицы и могут играть в своё удовольствие. 42 очка, 12-я строчка в Серии А. Потеряны даже теоретические шансы как на еврокубки, так и на попадание в зону вылета. В принципе, контраст с предыдущим розыгрышем (тогда отрыв от 18-го места составил всего три очка) заметный.



Задача-минимум выполнена, игра даётся, Франк Рибери уговаривает Гётце и Манджукича составить ему компанию на будущий год — дела у подопечных Джузеппе Якини идут хорошо. Нужно отметить, что в девяти из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, так что «обе забьют» за 1.66 выглядит надёжно.



Если хотите поднять коэффициент, подумайте о ставке «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.95 — она доезжала в семи случаях из десяти. Логика простая: «Интер» исправно забивает, но слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. А у «Фиорентины» есть сразу несколько классных исполнителей в группе атаки. Плюс никакого турнирного давления.



Понятно, что шансы хозяев заметно выше, но на П1 дают скромные 1.50, а «фиалки» сейчас в порядке. Лезть в форы опасно, поскольку нерадзурри всё же выглядят не лучшим образом. Более-менее неплохо смотрится разве что комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 1.77".