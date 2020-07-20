«Интер» — «Фиорентина». Прогноз: Рибери приготовит подарок для Конте, Хандановича и Янга

22 июля «Интер» и «Фиорентина» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Интер» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Фиорентина» (22.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса» «Россонери» набрали сумасшедший ход, победа обеспечит им путёвку в Лигу Европы.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура продолжится в среду, 22 июля, шестью матчами. Пять из них стартуют в 22:45 мск.

В Милане местный «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет выяснять отношения с «Фиорентиной». В последнее время очные встречи этих клубов получаются яркими и результативными. Правда, нужно учитывать, что реальную турнирную мотивацию сохраняет только одна сторона.

Нерадзурри имели отличную возможность навязать «Ювентусу» реальную борьбу за скудетто: «Лацио» окончательно поплыл после карантина на фоне бесконечных травм, а действующий чемпион никак не может выйти на качественный уровень футбола. Вот только подопечные Антонио Конте тоже часто ошибались.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

В девяти турах допущено четыре осечки, как минимум парочки из которых вполне можно было избежать. 3:3 с «Сассуоло» и 1:2 с «Болоньей» на своём поле, а также 2:2 с «Вероной» и 2:2 с «Ромой» на выезде. Нельзя сказать, что команда демонстрирует совсем уж слабый футбол, но стабильности и надёжности в обороне ей определённо не хватает.

Простой факт: в девяти поединках удалось лишь дважды сыграть на ноль — с «Брешией» (6:0) и СПАЛ (4:0), а это два худших клуба чемпионата Италии в нынешнем сезоне. То есть от середняков и претендентов на еврокубки миланцы пропускают исправно. Едва ли Антонио Конте этому рад.

«Фиорентина» выступает добротно за вычетом одного отрезка в конце 2020 года — там была серия из восьми матчей без побед. В трёх стартовых играх после карантина удалось зацепить всего одно очко, зато дальше дело пошло на лад: три победы и две ничьи, 11 очков из 15 возможных.

«Филадельфия» — «Орландо». Прогноз: Нани и Маурисио Перейра выйдут на первый план в MLS «Львы» уже обыграли клуб Дэвида Бекхэма и «Нью-Йорк Сити».

«Фиалки» застряли в середине турнирной таблицы и могут играть в своё удовольствие. 42 очка, 12-я строчка в Серии А. Потеряны даже теоретические шансы как на еврокубки, так и на попадание в зону вылета. В принципе, контраст с предыдущим розыгрышем (тогда отрыв от 18-го места составил всего три пункта) заметный.

Задача-минимум выполнена, игра даётся, Франк Рибери уговаривает Гётце и Манджукича составить ему компанию на будущий год — дела у подопечных Джузеппе Якини идут хорошо. Нужно отметить, что в девяти из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, так что «обе забьют» за 1.66 выглядит надёжно.

Если хотите поднять коэффициент, подумайте о ставке «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.95 — она доезжала в семи случаях из десяти. Логика простая: «Интер» исправно забивает, но слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. А у «Фиорентины» есть сразу несколько классных исполнителей в группе атаки. Плюс никакого турнирного давления.

«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Малиновский, Пашалич и Сапата сделают заявку на 2-е место «Богиня» одержала шесть побед подряд на своём поле, а «Болонье» уже ничего не надо.

Понятно, что шансы хозяев заметно выше, но на П1 дают скромные 1.50, а «фиалки» сейчас в порядке. Лезть в форы опасно, поскольку нерадзурри всё же выглядят не лучшим образом. Более-менее неплохо смотрится разве что комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Фиорентина» 22 июля

Нерадзурри после рестарта сезона пропустили в семи матчах из девяти, сумев засушить только два худших клуба Серии А — «Брешию» и СПАЛ. «Фиорентина» сейчас в порядке, а главное — в девяти из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. «Фиалки» обезопасили себя от вылета и могут забыть об обороне, так что проблемы с результативностью вряд ли возникнут.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.