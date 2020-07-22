«Торино» — «Верона»: прогноз и ставка с коэффициентом 3.50 на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Верона».

Ставка: ничья за 3.50.

«С качеством футбола и стабильностью у хозяев большие проблемы. Спасают два фактора. Первый — Андреа Белотти, у которого семь голов и одна результативная передача в восьми предыдущих турах. Сумасшедший показатель. И второй — своё поле.



На выезде туринцы не набирали очков аж с 5 января, с тех пор потерпев восемь поражений. Зато в родных стенах в пяти предыдущих матчах удалось накопить 10 баллов. Единственное поражение состоялось от «Лацио» (1:2). Затем «быки» последовательно разобрались дома с «Брешией» (3:1) и «Дженоа» (3:0).



Тем самым они практически гарантировали себе спокойное завершение сезона. 17 очков, 15-е место в турнирной таблице, восемь пунктов отрыва от «Лечче». Достаточно просто избежать провала в оставшихся турах, чтобы финишировать в районе 15-17-й позиции. Игра с немотивированной «Вероной» — хороший шанс сделать ещё один шажок вперёд.



Лобовая ничья за 3.50 выглядит невероятно соблазнительно. Во-первых, этот результат полностью устроит обе стороны. Во-вторых, статистика очных встреч пестрит мирными исходами — в пяти из девяти поединков победитель не определялся. «Верона» смотрится сильнее, зато «Торино» хорош на своём поле. Риск кажется оправданным.



Вариант попроще — «обе забьют» за 1.67. Эта ставка доезжала в пяти из шести последних личных встреч. Да и вообще «мастифы» много забивают и достаточно пропускают. Достаточно взглянуть на их результаты — 3:3, 3:2, 0:2, 2:2, 1:1, 1:2 и 1:1. Забить не получилось только «Брешии», где много выручал Йессе Йоронен».