«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Семак и Ерохин оставят Карпина на пятом месте в РПЛ

22 июля «Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Ростов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июня, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

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«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, а «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Дончане — одна из немногих команд, сохраняющих реальную турнирную мотивацию на последний тур. Они давно выполнили задачу-минимум на сезон, пробившись в еврокубки. 45 очков в 29 турах, чистое пятое место в Российской Премьер-Лиге, отрыв от «Динамо» составляет четыре пункта.

До Лиги чемпионов дотянуться не удастся, а вот шансы подняться на четвёртую строчку остаются. ЦСКА оторвался на два балла, при этом подопечные Валерия Карпина имеют преимущество по дополнительным показателям — они выиграли обе личные встречи в нынешнем сезоне (3:2 и 3:1).

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Соответственно для попадания на четвёртое место необходимо победить «Зенит» и дождаться осечки «армейцев» в домашней встрече с «Тамбовом». Шансы, понятное дело, невысоки, но всё же осязаемы. Благо что для сине-бело-голубых выезд в Ростов-на-Дону становится натуральной обузой.

Накануне команда провела тяжелейшей полуфинал Кубка России со «Спартаком» (2:1), который потребовал большого количества сил и эмоций. Уже 25 июля предстоит финал с «Химками». Соперник скромный, но колючий, да ещё и имевший на отдых неделю. А главное — на кону второй золотой дубль в истории.

Упускать подобную возможность будет крайне обидно. Потому нет никаких сомнений в том, что тренерский штаб чемпиона России проведёт ротацию и побережёт ряд футболистов основного состава. На пресс-конференции после победы над «Спартаком» об этом говорил Сергей Семак, однако конкретных имён наставник «Зенита» не назвал.

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Всё это повышает шансы хозяев. В то же время остаётся ощущение, что букмекеры недооценивают петербуржцев. «Ростов» идёт на серии из пяти матчей без побед, хотя уровень соперников казался скромным. Стоит выделить разве что «Краснодар» (1:1), который выглядел гораздо лучше и остался без победы только из-за слабой реализации.

Жёлто-синие вынужденно провели на карантине две недели, фактически не имея возможности нормально тренироваться. Валерий Карпин сразу сказал, что выйти на оптимальный уровень готовности до конца сезона не удастся. Так и получилось, а огромное количество кадровых потерь только усугубляют ситуацию.

Даже полуторный состав «Зенита» представляет серьёзную угрозу, а главное — эти футболисты всё время участвовали в тренировочном процессе и должны быть лучше готовы физически. Потому в успехе «Ростова» есть сомнения. Линия позволяет не мудрить и взять классические Х2 за крепкий коэффициент 1.81.

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Альтернативные варианты — ИТМ 1.5 гола «Ростова» за 1.84 и «хозяева не забьют во втором тайме» за 2.31. Дончане стабильно проседают после перерыва, а с голами у них сейчас очень туго — всего один результативный удар в четырёх предыдущих турах. Да и тот с углового.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 22 июля 2020 года

У «Зенита» впереди финал Кубка России, в котором будет возможность оформить золотой дубль. Тренерский штаб предоставит отдых ряду футболистов основы, однако «Ростов» сейчас не впечатляет. Пять матчей без побед, проблемы с физической готовностью после вынужденного карантина, всего один гол в четырёх предыдущих турах. Возьмём Х2 за 1.81.

Ставка: «Зенит» не проиграет за 1.81.

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