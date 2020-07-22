«Рубин» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч заключительного тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Впереди у нас последний тур РПЛ. Так получилось, что немного интриг осталось в турнире, не многие матчи будут что-то решать. Один из таких матчей — это «Рубин» — «Спартак». Обе команды уже закончили сезон. У «Спартака» колоссальный эмоциональный выхлоп произошёл в полуфинале Кубка России – к этой игре они готовились целенаправленно, «Спартак» был не сильно похож в игре с «Зенитом» на тот «Спартак», который мы видели в последних матчах чемпионата.



Заканчивать сезон всем хочется на мажорной ноте, тем более что сборы очень короткие, совсем скоро следующий чемпионат. Настроение, с которым ты уйдёшь на маленький перерыв, для обеих команд важно. Возможны какие-то эксперименты в составах, можно дать кому-то отдохнуть, попробовать резервистов. Я жду открытого футбола без давления результата и без больших оборонительных схем.



Обе забьют – таков мой выбор на этот матч с коэффициентом 1.80», — сказал Андронов.



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