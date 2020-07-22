«Рубин» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.82.
«Конечно, обычно у команд есть какое-то чемоданное настроение в концовке сезона, но не у таких, как «Рубин» и «Спартак».
«Рубин» сейчас себя обретает, «Спартак» мне также очень понравился в кубковой игре против «Зенита». Думаю, даже в последней игре сезона соперники постараются сыграть на хорошем уровне. Этот матч важен для игроков в том смысле, что им следует думать о завтрашнем дне, хорошо себя проявлять. Не просто так говорят, что нужно хорошо сыграть первый и последний матч, поэтому мотивация будет у обеих команд.
«Спартак» против «Зенита» понравился тем, что по скорости ведения игры он превзошёл соперника. Мне кажется, спартаковцы сейчас раздосадованы тем, что судейские ошибки в полуфинале Кубка снова были против них. По потенциалу «Спартак» сильнее, но неизвестно, как решится вопрос психологии. Явного фаворита не вижу, но «Спартак» не должен проиграть, он скрытый фаворит.
«Рубин» в поиске своей игры, но уже сейчас видна рука Слуцкого. Чувствуется, что игроки понимают, чего от них хочет тренер, и готовы выполнять эти требования. Команда теперь является серьёзной боевой единицей. Конечно, я не думаю, что в следующем сезоне «Рубин» поборется за лигочемпионские места, но отнимать очки у любой из команд вполне способен, поэтому ближайшему сопернику не будет легко в этой игре. Но всё-таки отдаю небольшое преимуществу «Спартаку», — сказал Непомнящий.
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