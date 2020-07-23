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«Лацио» — «Кальяри»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 23 июля

«Лацио» — «Кальяри»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 23 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А «Лацио» — «Кальяри».

Ставка: индивидуальный тотал «Лацио» меньше 2 мяча за коэффициент 2.00.

«Статистика личных встреч далеко не на стороне «островитян». К слову, в предыдущих 11 противостояниях с римлянами они потерпели девять поражений и скатали лишь две ничьи. Оптимизма эти цифры определённо не внушают.

Однако сейчас «орлята» переживают, мягко говоря, не лучший период. Впереди туго с реализацией моментов, а в обороне настоящий кошмар. За пять предыдущих туров они смогли забить только три мяча, а пропустили целых девять, набрав лишь одно очко.

«Кальяри» же после паузы в среднем за игру пропускает не больше одного мяча. Да и в целом на выезде играет сдержанно в защите, пропустив лишь 23 гола в 17 гостевых играх. А при таких раскладах ИТМ1 2 за коэффициент 2.00 смотрится интересно».

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За пять последних игр в Серии А римляне забили три раза, а пропустили девять.
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