«Лацио» — «Кальяри»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 23 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А «Лацио» — «Кальяри».
Ставка: индивидуальный тотал «Лацио» меньше 2 мяча за коэффициент 2.00.
«Статистика личных встреч далеко не на стороне «островитян». К слову, в предыдущих 11 противостояниях с римлянами они потерпели девять поражений и скатали лишь две ничьи. Оптимизма эти цифры определённо не внушают.
Однако сейчас «орлята» переживают, мягко говоря, не лучший период. Впереди туго с реализацией моментов, а в обороне настоящий кошмар. За пять предыдущих туров они смогли забить только три мяча, а пропустили целых девять, набрав лишь одно очко.
«Кальяри» же после паузы в среднем за игру пропускает не больше одного мяча. Да и в целом на выезде играет сдержанно в защите, пропустив лишь 23 гола в 17 гостевых играх. А при таких раскладах ИТМ1 2 за коэффициент 2.00 смотрится интересно».
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