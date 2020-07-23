Курс доллара. Прогноз аналитика: роста рубля ждать не стоит

Начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«Начало недели было позитивным для рынков, но к середине недели активное распространение коронавируса в Японии, Австралии и США и очередное обострение геополитики заставили инвесторов стать более осторожными. Рубль после двух дней существенного укрепления задержался около 70,8. Локальную поддержку национальной валюте в ближайшие дни окажет налоговый период — в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Заседание Банка России в пятницу также может поддержать рубль, если регулятор даст сигнал о возможном продолжении цикла смягчения ДКП. Тем не менее мы не ожидаем существенного роста рубля», — сказал Кадулин.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.
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