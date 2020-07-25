«Динамо» Минск — «Городея»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Городея».

Ставка: победа минского «Динамо» за 1.40.

«Динамо» сыграло в прошлом туре вничью с «Торпедо» (0:0), а «Городея» обыграла «Белшину» (2:1), главного аутсайдера чемпионата. Я ставлю на команду из Минска, так как динамовцы бьются в каждой игре, цепляются за возможность быть выше, и в целом мне кажется, что это довольно солидная команда. С «Торпедо» на выезде сыграть не зазорно, а дома «Динамо» должно одолеть «Городею».



«Городея» много пропускает, и вполне возможно, что «Динамо» забьёт как минимум два мяча. Правда, минчане не так много забивают, но в этой игре им по силам показать высокую результативность. А «Городея», на мой взгляд, вряд ли сможет забить.