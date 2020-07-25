«Дженоа» — «Интер»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
25 июля «Дженоа» примет «Интер» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Поставить на ничью предлагают за 4.50.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 июля 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
Партнерский контент