«Дженоа» — «Интер»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

25 июля «Дженоа» примет «Интер» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Поставить на ничью предлагают за 4.50.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.



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