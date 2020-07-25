«Бенфика» — «Спортинг»: прогноз и ставка на лиссабонское дерби в чемпионате Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Спортинг».

Ставка: «Спортинг» не проиграет за 1.88.

«Букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки, хотя «Спортинг» сейчас хорош. В девяти турах после рестарта первенства он потерпел всего одно поражение, да и то на выезде от «Порту» (0:2). Причём сражался на равных: игра получилась закрытой, счёт открыли только в середине второго тайма, а ещё один гол оказался забит уже в компенсированное время.



«Орлы» с соперниками такого уровня в заключительной части сезона ещё не встречались. Состав у них, пожалуй, покрепче, но говорить о каком-то тотальном превосходстве нельзя. «Львы» нащупали свою игру, подтянули оборону и вполне могут зацепиться. Потому мы сыграем от аутсайдера.



Линия позволяет взять классическую ставку Х2 за отличный коэффициент 1.88. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Спортинга» за 2.10 или даже П2 с нулевой форой за 3.00. Оборона у «орлов» по-прежнему не блещет, а пара ярких исполнителей в группе атаке у «Спортинга» имеется».