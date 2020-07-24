«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз: Луиш Нету и Вьетто удивят букмекеров в лиссабонском дерби

После рестарта сезона «львы» проиграли только «Порту», который в итоге стал чемпионом.

25 июля «Бенфика» и «Спортинг» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Спортинг»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 25 июля «Бенфика» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Бенфика» — «Спортинг» (25.07.2020)

Чемпионат Португалии ещё в начале июля вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Календарь по понятным причинам оказался крайне плотный, в результате за полтора месяца сезон докатил до финишной прямой. Позади остались девять туров.

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Остался заключительный, 34-й. Имя чемпиона уже давно известно, но концовка первенства всё равно могла получиться огненной. Во-первых, нужно определить второго неудачника, который покинет элитный дивизион. Во-вторых, «Спортинг» и «Брага» долгое время шли практически ноздря в ноздрю в борьбе за третью строчку.

И календарь сделал всё возможное, чтобы подарить элегантную развязку. На субботу, 25 июля, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 23:15 мск: «Брага» сразится с «Порту», а «Бенфика» — со «Спортингом». Прекрасные вывески, четыре лучших клуба Португалии последних лет сразятся между собой.

Проблема ровно одна — теперь они не имеют никакого турнирного значения. «Спортинг» накануне сделал всё от себя зависящее — умудрился сыграть вничью на своём поле с аутсайдером «Виторией Сетубал» (0:0). «Брага» имела шанс догнать конкурента, но вместо этого проиграла бьющейся за выживание «Тонделе» (0:1).

«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз: Фёдор Кудряшов, Яхович и Ндинга остановят Фегули В девяти предыдущих турах стамбульцы одержали лишь одну победу.

По личным встречам преимущество на стороне лиссабонцев, а потому за тур до окончания сезона они обеспечили себе бронзовые медали и попадание в групповой этап Лиги Европы. Впрочем, всерьёз говорить об отсутствии мотивации нельзя, поскольку речь идёт о дерби. Пусть оно и ничего не решает.

«Бенфика» не смогла навязать борьбу «Порту» за чемпионство, поскольку напрочь провалила рестарт первенства. Слишком много пропускала, ошибалась в простых ситуациях и в итоге оказалась второй. Правда, в последние недели, когда стало уже слишком поздно, ситуация выправилась.

В четырёх предыдущих турах «орлы» набрали 10 очков. Грандов среди соперников не было, но всё же «Фамаликан» (1:1) и «Витория Гимарайнш» (2:0) входят в топ-7 чемпионата Португалии. Также досталось крепкому середняку «Боавиште» (3:1) и несчастному «Авешу», который давно потерял шансы на спасение.

«ПСЖ» — «Сент-Этьен». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Тухель легко возьмут Кубок Франции В трёх контрольных матчах парижане добыли три победы с общим счётом 20:0. Охота началась.

Букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки, хотя «Спортинг» сейчас хорош. В девяти турах после рестарта первенства он потерпел всего одно поражение, да и то на выезде от «Порту» (0:2). Причём сражался на равных: игра получилась закрытой, счёт открыли только в середине второго тайма, а ещё один гол оказался забит уже в компенсированное время.

«Орлы» с соперниками такого уровня в заключительной части сезона ещё не встречались. Состав у них, пожалуй, покрепче, но говорить о каком-то тотальном превосходстве нельзя. «Львы» нащупали свою игру, подтянули оборону и вполне могут зацепиться. Потому мы сыграем от аутсайдера.

Линия позволяет взять классическую ставку Х2 за отличный коэффициент 1.88. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Спортинга» за 2.10 или даже П2 с нулевой форой за 3.00. Оборона у «орлов» по-прежнему не блещет, а пара ярких исполнителей в группе атаке у «Спортинга» имеется.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Спортинг» 25 июля 2020 года

Состав у хозяев действительно покрепче, но давать на их победу меньше двойки — это перебор. «Спортинг» в девяти матчах сезона проиграл лишь однажды, да и то «Порту». Причём сражался на равных, не хватило реализации. «Бенфика» много ошибается в обороне, так что моменты у гостей будут. Х2 за 1.88 смотрится интересно.

Ставка: «Спортинг» не проиграет за 1.88.

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