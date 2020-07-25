«Брешия» — «Парма»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Брешия» — «Парма».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Вообще, ставка «обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5» — самая популярная, если речь заходит о «Парме». 9 туров подряд такой прогноз оказывался верным. Это стоит учесть. Как и то, что «Брешиа» — вторая по пропущенным мячам команда в серии А (74 гола), больше пропустил только «Лечче». А ставка, которую упомянул в начале, является актуальной и для «Брешии», которая лишилась шансов на спасение: 3 тура подряд команда Диего Лопеса и забивает, и пропускает (пропускает, как правило, много).



Обе команды доигрывают сезон, не имея турнирной мотивации. Почему бы в таком случае им не поиграть в свое удовольствие? Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2,5 за 1,8».