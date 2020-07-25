«Дженоа» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 36-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Дженоа» — «Интер».
Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.36.
«У «Интера» в 6 последних турах только 2 победы. С такими результатами догнать «Ювентус» нереально. Туринцы постоянно теряют очки, но у них преимущество в таблице, а следовательно, право на ошибку.
Миланцы сейчас на 3-м месте. Впрочем, программу-минимум — путёвка в ЛЧ — Конте выполнил. Плюс есть возможность выиграть ЛЕ. В еврокубках «Интер» давно не побеждал.
Но вернемся в Италию. Соперник миланцев мотивированный: «Дженоа» борется за выживание и в случае победы над «Интером» и осечки конкурента («Лечче») генуэзцы могут спастись за 2 тура до конца.
Команда Давиде Николы одержала 3 победы в 4 последних матчах, а в прошлом туре и вовсе переиграла в дерби «Сампдорию». В этом матче рискну и поставлю на то, что мотивированные хозяева не проиграют. Мой прогноз — 1Х за 2,36».
- 25 июля 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45