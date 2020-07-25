«Дженоа» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 36-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Дженоа» — «Интер».

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.36.

«У «Интера» в 6 последних турах только 2 победы. С такими результатами догнать «Ювентус» нереально. Туринцы постоянно теряют очки, но у них преимущество в таблице, а следовательно, право на ошибку.



Миланцы сейчас на 3-м месте. Впрочем, программу-минимум — путёвка в ЛЧ — Конте выполнил. Плюс есть возможность выиграть ЛЕ. В еврокубках «Интер» давно не побеждал.



Но вернемся в Италию. Соперник миланцев мотивированный: «Дженоа» борется за выживание и в случае победы над «Интером» и осечки конкурента («Лечче») генуэзцы могут спастись за 2 тура до конца.



Команда Давиде Николы одержала 3 победы в 4 последних матчах, а в прошлом туре и вовсе переиграла в дерби «Сампдорию». В этом матче рискну и поставлю на то, что мотивированные хозяева не проиграют. Мой прогноз — 1Х за 2,36».