«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 38-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + обе забьют за 2.12.
«Астон Вилла» и особенно Джей Грилиш заслужили право остаться в АПЛ. И будет верхом несправедливости, если им этого сделать не удастся.
Бирмингемцы ударно проводят концовку чемпионата: в последних трех матчах по всем статьям переиграли «Пэлас» и заслуженно одолели «Арсенал», а в гостях у «Эвертона» только в самой концовке упустили победу.
«Вест Хэм» тоже мобилизовался, когда запахло жареным. У команды Дэвида Мойеса всего одно поражение в последних шести матчах. В последних двух команда выглядела особенно впечатляюще – не оставила никаких шансов «Уотфорду» в «матче за шесть очков» и добыла более чем достойную ничью на «Олд Траффорд».
Сложно прогнозировать исход, но кажется, что моменты будут у тех и других ворот. «Вилла» должна провести лучший матч в сезоне. Уверен, команда во главе с капитаном, для которого эта встреча, похоже, станет последней в футболке родного клуба, оставит на поле все силы".
- 26 июля 2020
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