«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют и «МЮ» не проиграет за 2.26.
«У команды Уле Гуннара Сульшера великолепная серия. Великолепное настроение у ребят. Они уже третьи в таблице. Рвутся в Лигу чемпионов, и вроде всё для этого у команды есть.
Очередной блестящий сезон проводит Варди. Выше ожиданий играет«Лестер». Выше предстартовых ожиданий.
Однако в этом матче советовал бы ставить на то, что «Манчестер» не проиграет. С «Лестером» манкунианцы очень здорово выглядят в последние годы. «Манчестер» в этом сезоне хорош, особенно в выездных матчах. У команды пустой лазарет, чего нельзя сказать о «лисах».
Однако не стал бы раздавать комплименты и говорить, что манкунианцы – безоговорочные фавориты в этой встрече. Матч проходит под Лондоном, а не на «Олд Траффорд», поэтому поставил бы на то, что обе команды забьют».
- 26 июля 2020
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10