«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют и «МЮ» не проиграет за 2.26.

«У команды Уле Гуннара Сульшера великолепная серия. Великолепное настроение у ребят. Они уже третьи в таблице. Рвутся в Лигу чемпионов, и вроде всё для этого у команды есть.



Очередной блестящий сезон проводит Варди. Выше ожиданий играет«Лестер». Выше предстартовых ожиданий.



Однако в этом матче советовал бы ставить на то, что «Манчестер» не проиграет. С «Лестером» манкунианцы очень здорово выглядят в последние годы. «Манчестер» в этом сезоне хорош, особенно в выездных матчах. У команды пустой лазарет, чего нельзя сказать о «лисах».



Однако не стал бы раздавать комплименты и говорить, что манкунианцы – безоговорочные фавориты в этой встрече. Матч проходит под Лондоном, а не на «Олд Траффорд», поэтому поставил бы на то, что обе команды забьют».