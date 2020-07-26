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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют и «МЮ» не проиграет за 2.26.

«У команды Уле Гуннара Сульшера великолепная серия. Великолепное настроение у ребят. Они уже третьи в таблице. Рвутся в Лигу чемпионов, и вроде всё для этого у команды есть.

Очередной блестящий сезон проводит Варди. Выше ожиданий играет«Лестер». Выше предстартовых ожиданий.

Однако в этом матче советовал бы ставить на то, что «Манчестер» не проиграет. С «Лестером» манкунианцы очень здорово выглядят в последние годы. «Манчестер» в этом сезоне хорош, особенно в выездных матчах. У команды пустой лазарет, чего нельзя сказать о «лисах».

Однако не стал бы раздавать комплименты и говорить, что манкунианцы – безоговорочные фавориты в этой встрече. Матч проходит под Лондоном, а не на «Олд Траффорд», поэтому поставил бы на то, что обе команды забьют».

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Накануне матча с манкунианцами «лисы» не досчитаются сразу четырёх основных защитников.
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