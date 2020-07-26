«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Шеффилд» поразил игрой в сезоне, но подняться выше восьмого места «клинкам» Криса Уайлдера уже не удастся — до «Тоттенхэма», который занимает седьмое место, четыре очка. Правда, в случае проигрыша в матче с «Саутгемптоном» и побед «Бернли» и «Арсенала», «Шеффилд» может опуститься на десятое место.



Не думаю, что это расстроит «клинков». Ведь даже итоговое десятое место станет для «Шеффилда» лучшим в истории АПЛ. Выше 14-го за все четыре сезона в элите «Шеффилд» не поднимался. Это огромный успех для команды, которая только-только вернулась в АПЛ. Если бы не пандемия, глядишь, «Шеффилд» был бы выше.



Но мы забыли о «Саутгемптоне». Футболисты «святых» после 0:9 в матче с «Лестером» в 10-м туре воспряли и вылезли из трясины. Итоговое место в десятке для «святых» — отличный результат.



В последнем матче сезона для этих команд ждал бы результативного футбола, поэтому поставлю на забитые голы. Мой прогноз — тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.97".