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«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Шеффилд» поразил игрой в сезоне, но подняться выше восьмого места «клинкам» Криса Уайлдера уже не удастся — до «Тоттенхэма», который занимает седьмое место, четыре очка. Правда, в случае проигрыша в матче с «Саутгемптоном» и побед «Бернли» и «Арсенала», «Шеффилд» может опуститься на десятое место.

Не думаю, что это расстроит «клинков». Ведь даже итоговое десятое место станет для «Шеффилда» лучшим в истории АПЛ. Выше 14-го за все четыре сезона в элите «Шеффилд» не поднимался. Это огромный успех для команды, которая только-только вернулась в АПЛ. Если бы не пандемия, глядишь, «Шеффилд» был бы выше.

Но мы забыли о «Саутгемптоне». Футболисты «святых» после 0:9 в матче с «Лестером» в 10-м туре воспряли и вылезли из трясины. Итоговое место в десятке для «святых» — отличный результат.

В последнем матче сезона для этих команд ждал бы результативного футбола, поэтому поставлю на забитые голы. Мой прогноз — тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.97".

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Берём коэффициент 2.81 в матче 38-го тура АПЛ.
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