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«Челси» – «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч 38-го тура АПЛ

«Челси» – «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч 38-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Челси» – «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» за 1.85.

«Челси» встречается в очень важном матче с «Вулверхэмптоном». Исход этой встречи может стать решающим в распределении еврокубковых путевок, поскольку обе команды висят на волоске.

Лондонский коллектив, по-моему, очень импульсивен, но именно это и является их сильной стороной, поскольку молодежь Френка Лэмпарда может выстрелить практически в любом матче, особенно когда такая цена на кону.

Проект Жорже Мендеша показал великолепные результаты в последние годы. Попадут ли они в Лигу Европы по итогам сезона, там ведь в спину дышат «шпоры»?

Скорее всего, не в этот раз. Всё-таки очень тяжелый противник попался в заключительном туре и даже организованная игра в обороне не поможет. Жду легкой победы именитого клуба".

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Соперники предельно мотивированы: у синих на кону Лига чемпионов, у «волков» — Лига Европы.
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