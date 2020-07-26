«Челси» – «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч 38-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Челси» – «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Челси» за 1.85.
«Челси» встречается в очень важном матче с «Вулверхэмптоном». Исход этой встречи может стать решающим в распределении еврокубковых путевок, поскольку обе команды висят на волоске.
Лондонский коллектив, по-моему, очень импульсивен, но именно это и является их сильной стороной, поскольку молодежь Френка Лэмпарда может выстрелить практически в любом матче, особенно когда такая цена на кону.
Проект Жорже Мендеша показал великолепные результаты в последние годы. Попадут ли они в Лигу Европы по итогам сезона, там ведь в спину дышат «шпоры»?
Скорее всего, не в этот раз. Всё-таки очень тяжелый противник попался в заключительном туре и даже организованная игра в обороне не поможет. Жду легкой победы именитого клуба".
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