«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы

26 июля «Челси» примет «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (26.07.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.

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Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.

В Лондоне местный «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сразится с «Вулверхэмптоном». Это одна из двух главных игр в 38-м туре английской Премьер-лиги. Основное внимание, ясное дело, будет приковано к битве «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». А эта встреча идёт сразу за ней: вывеска достойная, а главное — соперники предельно мотивированы.

У синих на кону попадание в Лигу чемпионов, а значит — успех всего сезона. Ведь речь идёт о внушительных призовых от УЕФА. В последнее время результаты просели, но конкуренты тоже допускали осечки. Потому расклад более чем приятный — в заключительном туре достаточно не проиграть, чтобы точно попасть в топ-4.

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И это чертовски хорошо, потому что на заказ обыгрывать «Вулверхэмптон» врагу не пожелаешь. Слишком уж колючая, неприятная и организованная команда. А так расклад прост: в случае победы и потери очков «Манчестер Юнайтед» синие становятся третьими, а при ничьей они в любом случае окажутся четвёртыми. Ниже можно упасть только при поражении.

У «волков» с мотивацией тоже нет никаких проблем, ведь речь идёт о еврокубках. Сейчас они занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 59 очков. «Тоттенхэм» отстаёт на один балл и в последнем туре сыграет с «Кристал Пэлас», которому уже давно ничего не надо.

Соответственно, для гарантированного попадания в Лигу Европы нужно в заключительном туре набрать не меньше, чем единственный конкурент. Желательно — побеждать, тогда оглядываться на «шпор» не придётся. Попавшему на седьмую строчку придётся ждать финала Кубка Англии и болеть за «Челси», иначе в еврокубках окажется «Арсенал».

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Состав у лондонцев, конечно, посильнее, да и фактор своего поля нельзя сбрасывать со счетов. Однако «Вулверхэмптон» точно не позволит создать много остроты, а для всего остального есть Кепа. Фактор вратаря рискует оказаться ключевым, неслучайно в СМИ накануне появились новости о том, что испанский голкипер потерял доверие Фрэнка Лэмпарда.

Кепа неприлично часто для вратаря топ-клуба пропускает из-за пределов штрафной. Если бы он справлялся со своими ударами увереннее, «Челси» наверняка смог бы зацепиться за очки в минувшем туре с «Ливерпулем». А так новоиспечённый чемпион Англии забил практически всё, что у него было.

С учётом высочайшей значимости поединка для обеих сторон логично предположить, что дебют получится аккуратным. Давать оппоненту фору в дебюте и ставить под сомнение исход всего сезона будет слишком неосмотрительно. Хозяев полностью устроит ничья, а гости в принципе не любят форсировать события и лезть на рожон.

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На таком фоне здорово смотрится ставка «гол в стартовые 29 минут — нет» за 2.17. Лезть в исход опасно: шансы хозяев действительно выше, но у гостей порядок с дисциплиной, классные стандарты и сразу несколько футболистов с отличным дальним ударом. Шансы зацепиться у «волков» непременно будут.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 26 июля 2020 года

«Челси» бьётся за Лигу чемпионов, у «Вулверхэмптона» на кону Лига Европы. Обе команды хороши и прекрасно это знают, а потому наверняка будут опасаться друг друга. Форсировать события и рисковать получить быстрый гол на таком фоне они вряд ли станут. Синих устроит ничья, а «волки» в принципе редко куда-то торопятся. Ждём аккуратного дебюта, при котором первого гола придётся подождать.

Ставка: гол в первые 29 минут — нет за 2.17.

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