«Верона» — «Лацио»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 26 июля, «Верона» и «Лацио» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 3.55.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 26 июля «Верона» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.



Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.70) и 2:1 в пользу римлян (8.50).