«Ювентус» — «Сампдория»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
26 июля «Ювентус» и «Сампдория» встречаются в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 13.0.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 26 июля «Ювентус» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.80.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу туринцев (6.70).
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