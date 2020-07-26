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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.59.

«Тоттенхэм» на заключительном отрезке сильно прибавил. В последних пяти матчах он добыл четыре победы и скатал одну ничью. А в матче прошлого тура лондонцы на своём поле разгромили «Лестер Сити» (3:0), хотя территориальное преимущество «лис» было очень внушительным.

Этого хватило, чтобы оккупировать седьмое место в таблице чемпионата Англии и до сих пор претендовать на Лигу Европы. Впрочем, расслабляться команде Жозе Моуринью никак нельзя. Для повышения шансов ей необходима победа в заключительном матче сезона.

Шансы на подобное развитие событий кажутся более чем высокими. Дело тут не только в кошмарной серии «Кристал Пэлас», хотя, конечно, она тоже является значимым фактором. Второй момент — это то, что «шпоры» набрали неплохой ход. За восемь туров после паузы они потерпели лишь одно поражение, а побед добыли пять штук.

В-третьих, стоит обратить внимание на статистику личных встреч между соперниками. Тут увесистое преимущество на стороне «Тоттенхэма». В предыдущих восьми очных противостояниях с «орлами» он одержал семь побед, причём все всухую.

На наш взгляд, на этот раз стоит ожидать чего-то похожего. Уж больно страшная статистика у «стекольщиков» в последнее время. Мы бы рискнули и проверили П2 всухую за уверенный коэффициент 2.59. Лобовая победа гостей идёт за 1.59 — потенциальный выигрыш скромен, зато данный вариант кажется вполне надёжным. При желании можно добавить его в экспресс".

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы
Берём ставку с коэффициентом 2.59 на матч 38-го тура АПЛ.
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