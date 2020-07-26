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«Манчестер Сити» — «Норвич»: прогноз и ставка на матч английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» — «Норвич»: прогноз и ставка на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Норвич».

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.79.

«В АПЛ после досадного поражения от «Саутгемптона» (0:1) «Манчестер Сити» оклемался и выдал серию из четырёх побед. Впрочем, на положение в турнирной таблице это особо не повлияло, слишком сильно отставали все остальные. Сейчас клуб, собственно, располагается на втором месте с отрыв от третьей позиции в 15 баллов.

«Норвичу» пауза не только не пошла на пользу, но и усугубила его положение. За восемь туров клуб не набрал ни одного очка. Теперь проигрышная серия составляет девять матчей кряду. Статистика просто ужасная, а тут ещё и выезд ко второму коллективу чемпионата Англии.

Кошмарный отрезок напрочь лишил «канареек» шансов спастись. В матче прошлого тура команда из Нориджа принимала крепкий «Бёрнли» и уступила со счётом 0:2. А любопытно здесь то, что хозяева схлопотали сразу две красные карточки перед перерывом и вышли на второй тайм вдевятером. Теперь полузащитник Эмилиано Буэндия и нападающий Йосип Дрмич не сумеют помочь главному тренеру Даниэлю Фарке в предстоящей игре с «Манчестер Сити».

На стороне «горожан» также кошмарный футбол, который показывает «Норвич» в последнее время. Стоит только сказать, что в девяти последних матчах он пропустил целых 19 мячей, а забил, что ещё важнее, всего лишь один. Говорить хоть о какой-то интриге на таком фоне не приходится.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в свою очередь в предыдущих шести домашних играх непременно побеждали. А общий счёт удачной серии вышел весьма солидный — 21:1. При таких раскладах их победа над гостями всухую за коэффициент 1.79 смотрится великолепно».

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«Горожане» в последних шести домашних играх добыли шесть побед с общим счётом 21:1.
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