Стартовал конкурс прогнозов на 300 000 рублей. Участвовать можно несколько раз!

«Чемпионат» совместно с букмекерской компанией «Фонбет» запустил для любителей ставок на спорт новый проект «Бетмастер». В нём вы можете участвовать в конкурсах прогнозов, получать очки опыта и наращивать ранг.
Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Вы получаете баланс в 5000 единиц и делаете ставки на сайте «Бетмастера»: от 1% до 20% игрового банка.
Подсказка: комментарий к прогнозу приносит вдвое больше опыта и увеличивает прибыль на 5%.
Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании «Фонбет». Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:
- 1-е место – 20 000 рублей;
- 2-е место – 10 000 рублей;
- 3-е место – 5000 рублей;
- 4-е место – 3000 рублей;
- 5-е место – 2500 рублей;
- 6-е место – 2000 рублей;
- 7-10-е место – 1000 рублей;
- 11-20-е место – 500 рублей.
За шесть конкурсов будут разыграны фрибеты на общую сумму 309 тыс. рублей. Максимум для одного участника – 120 тыс рублей.
Для участия нужно:
- зарегистрироваться в «Бетмастере»,
- зарегистрироваться на сайте «Фонбет» или сообщить действительный номер счёта у этого онлайн-букмекера.
Регистрируйтесь в «Бетмастере» прямо сейчас и поборитесь за 300 000 рублей!
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