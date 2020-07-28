«Интер» — «Наполи»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.77.
«Очередной прогноз на матч чемпионата Италии. «Интер» сыграет против «Наполи». Наконец-то Серия потихонечку заканчивается.
Есть ещё небольшие интриги в чемпионате, но думаю, что по большому счёту «Интеру» не так важно, какое место он займёт по итогам сезона — второе, третье или четвёртое. Самое главное, что команда попала в Лигу чемпионов. Правда, «Интер» снова не смог опередить «Ювентус» в борьбе за скудетто. «Юве» уже девятый раз подряд берёт этот трофей.
«Наполи» — принципиальный соперник «Интера». Именно от «Наполи» вылетел «Интер» в полуфинале Кубка Италии. Думаю, что «Интер» тот матч не забыл. Тогда команда Конте играла очень здорово, но «Наполи» повезло — была реализована контратака. Одного гола тогда не хватило миланцам.
Думаю, что во вторник будет забито больше одного гола. «Интер» забьёт минимум два, но и «Наполи», конечно, тоже забьёт.
Вполне логичная ставка в этой ситуации — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77», — сказал Занозин.
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