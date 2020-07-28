Курс доллара. Прогноз аналитика: позитивный расклад для рубля

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Уверен, что в паре с евро нацвалюта точно не провалится к отметке в 90, как в этом уверены очень многие. Более того, мы рискнём предположить, что в августе рубль вернётся к укреплению и сможет довольно много отыграть у европейской валюты, а также улучшить ситуацию и в паре с долларом, перейдя в нижние границы коридора 70-71», – заявил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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