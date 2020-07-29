«Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Дженоа».

Ставка: победа «Дженоа» с нулевой форой за 2.19.

«Подопечные Роберто де Дзерби располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 48 очков. И выше не поднимутся ни при каких обстоятельствах: до «Наполи» аж 11 пунктов. Сзади подпирает трио преследователей, но разница между 8-й и 10-й строчками скорее формальна.



А вот у «Дженоа» на кону прописка в элитном дивизионе. Ситуация довольно устойчивая: 17-я позиция, 36 очков, четыре балла отрыва от «Лечче». Календарь вполне посильный — впереди два середняка, полностью лишённые мотивации. Сперва «Сассуоло», затем «Верона». Одной победы хватит для того, чтобы точно остаться в Серии А.



Разумеется, букмекеры отдают преимущество хозяевам, хотя в этом есть сомнения. И дело не только в том, что генуэзцам очки нужнее. Во-первых, в пяти предыдущих очных встречах они потерпели всего одно поражение. Во-вторых, с игрой на чужом поле тут всё в порядке: одна неудача в восьми последних выездах.



А ведь среди прочего пришлось гостить у «Аталанты» (2:2) и «Милана» (2:1). На наш взгляд, шансы близки к равным, поэтому перекос в пользу «Сассуоло» выглядит сомнительно. Вариантов несколько. Посмелее — П2 с нулевой форой за прекрасный коэффициент 2.19. Попроще — Х2 за нестыдные 1.66».