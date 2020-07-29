«Сампдория» — «Милан»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Милан».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.75.

«Сампдории» уже совсем ничего не надо. Удачный отрезок после рестарта первенства позволил досрочно сохранить прописку в Серии А: 41 очко, 15-е место в турнирной таблице, девять баллов отрыва от зоны вылета. Собственно, сразу после этого подопечные Клаудио Раньери расслабились и потерпели два поражения подряд.



Оба раза они выглядели достойно, но проблемы с реализацией и невезение перевесили неплохое качество футбола. Для начала «Дженоа» вырвал победу в генуэзском дерби (2:1), сделав шаг к спасению. Затем «Ювентус» гарантировал себе чемпионский титул, победив на своём поле со счётом 2:0. И это ещё Криштиану Роналду в концовке не реализовал пенальти.



Любопытно другое. Букмекеры ждут высокой результативности, поскольку россонери забивают много и со вкусом. Вот только история противостояния резко против: девять из девяти предыдущих матчей получились низовыми. Больше того — в девяти случаях доезжала ставка «обе забьют — нет».



От этого вполне можно оттолкнуться. На «обе забьют — нет» дают 2.28, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.34. В принципе, даже ТМ 3 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.75. График плотный, сил осталось немного, да и особой турнирной мотивации не осталось. На наш взгляд, игра вполне может получиться низовой".