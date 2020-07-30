«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставка на ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Из-за того что по регламенту в плей-офф Чемпионшипа действует правило выездного гола, «Кардиффу» после поражения со счётом 0:2 будет невероятно трудно рассчитывать на выход в финал. Одна из причин — не самое уверенное выступление команды вне родного стадиона. К слову, в текущем сезоне за 23 выезда она потерпела 8 поражений и пропустила 37 мячей, то есть более полутора гола в среднем за матч.



Второй момент — мощнейшая беспроигрышная серия «Фулхэма». За семь последних туров в Чемпионшипе лондонский клуб одержал 5 побед и скатал 2 ничьи. При этом пропущено было только 5 мячей.



Также стоит отметить статистику личных встреч между соперниками. Дело тут в том, что за 12 последних противостояний лондонцы проиграли лишь однажды. А на своём поле «лазурным птицам» они и вовсе не проигрывают с 2013 года. А ведь гостям нужно забивать как минимум дважды.

При таких раскладах интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72. Ни те, ни другие высокой результативностью не отличаются, да и в обороне у них плюс-минус порядок по меркам Чемпионшипа. Так что мы бы не стали ждать более двух-трёх забитых мячей".