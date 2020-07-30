«Коламбус» — «Бостон»: прогноз и ставка на контрольный матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на контрольную игру НХЛ «Коламбус» — «Бостон».
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.04.
«Финалист Кубка Стэнли проводил регулярный чемпионат выше всяких похвал, за пять с лишним месяцев выдав всего пару неудачных отрезков. В результате к моменту приостановки сезона именно «мишки» возглавляли сводную таблицу НХЛ. Причём с заметным отрывом…
«Коламбус» выступал менее стабильно: слабый старт, сумасшедший отрезок длиною в семь недель начиная с середины декабря, а затем провал. В 15 заключительных встречах регулярного чемпионата удалось добыть всего три победы. Сказались травмы — всё же возможности для ротации здесь откровенно скромны, глубины состава не хватает.
Ожидать высокого качества хоккея не стоит: «Брюинз» торопиться абсолютно некуда, поскольку впереди ещё две недели. Скорее всего, хоккеисты далеки от оптимальных кондиций. А у «Коламбуса» на носу первая игра против «Мейпл Лифс», она запланирована на 3 августа.
Потому ждём не самого высокого темпа. Соперники великолепны в защите: «Бостон» пропускает реже всех в НХЛ, «Блю Джекетс» замыкают топ-3. Семь из восьми предыдущих очных встреч оказались низовыми. Раз так, не будем мудрить и проверим классический тотал меньше 5.5 шайбы за отличный коэффициент 2.04".
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