Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Курс доллара США. Прогноз специалиста: давление на рубль сохраняется

Курс доллара США. Прогноз специалиста: давление на рубль сохраняется
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Сохраняются риски ухудшения внешнего фона для национальной валюты. В частности, речь может идти об отступлении цены на нефть на более низкие уровни, оправданные с фундаментальной точки зрения. Плюс к этому давление на рубль может оказать ухудшение аппетита к рисковым активам, активизация распространения коронавируса в Европе и Азии, что будет способствовать снижению спроса на валюты развивающихся стран и, соответственно, рубль.

Также отметим, что после прохождения в понедельник пика налоговых выплат поддержка национальной валюты со стороны внутренних факторов снизилась. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранения давления на рубль, что позволит американской валюте закрепиться выше 72.50», – сказал Зварич.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020