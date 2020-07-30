Курс доллара США. Прогноз специалиста: давление на рубль сохраняется

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Сохраняются риски ухудшения внешнего фона для национальной валюты. В частности, речь может идти об отступлении цены на нефть на более низкие уровни, оправданные с фундаментальной точки зрения. Плюс к этому давление на рубль может оказать ухудшение аппетита к рисковым активам, активизация распространения коронавируса в Европе и Азии, что будет способствовать снижению спроса на валюты развивающихся стран и, соответственно, рубль.



Также отметим, что после прохождения в понедельник пика налоговых выплат поддержка национальной валюты со стороны внутренних факторов снизилась. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранения давления на рубль, что позволит американской валюте закрепиться выше 72.50», – сказал Зварич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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