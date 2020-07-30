Фавориты Кубка Стэнли—2020, ставки и коэффициенты букмекеров

1 августа возобновится сезон НХЛ. 24 клуба разыграют Кубок Стэнли—2020. Букмекеры назвали своих фаворитов в борьбе за главный трофей лиги.



По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть Кубок Стэнли у «Тампа-Бэй» и «Бостона». Поставить на победу этих клубов можно с коэффициентом 7.50. Чуть ниже оцениваются шансы «Вегаса» и «Колорадо». На эти клубы можно сделать ставку с коэффициентом 9.00.



За 11.50 можно поставить на победу «Сент-Луиса», а триумф Александра Овечкина и его «Вашингтона» эксперты оценили коэффициентом 12.50. Шансы «Филадельфии» и «Торонто» оцениваются коэффициентом 15.00. Вероятность того, что Кубок Стэнли возьмёт Евгений Малкин вместе с «Питтсбургом» или «Даллас», аналитики оценили коэффициентом 16.00. Шансы остальных клубов значительно ниже.



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