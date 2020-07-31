Букмекеры оценили выше шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ после трансфера Кокорина

Александр Кокорин вот-вот станет игроком московского «Спартака». Кажется, красно-белым удалось выиграть борьбу за скандального нападающего. 1 августа Кокорина должны официально представить, это произойдёт на следующий день после истечения контракта форварда с «Зенитом».
После сообщений о трансфере букмекеры снизили коэффициент на чемпионство «Спартака» в новом сезоне РПЛ. Поставить на то, что Кокорин и «Спартак» станут чемпионами в сезоне-2020/2021, можно с коэффициентом 19.00 (6%). До перехода аналитики оценивали вероятность чемпионства красно-белых коэффициентом 20.00 (5%).
Фаворит РПЛ, по оценке букмекеров, «Зенит». Поставить на чемпионство питерцев можно за 1.45.
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