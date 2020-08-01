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«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч финала Кубка Англии

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч финала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/20.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.11.

«В Англии знаковый матч – Кубок Англии, финал, «Арсенал» — «Челси». У матча достаточно большое значение. Для «Челси» это титул, которых, прямо скажем, в последнее время не так много. Для «Арсенала» на кону стоит выход в еврокубки. Команда последний раз оставалась без низ больше 20 лет назад.

Я полагаю, что настрой будет предельно серьезный у обеих команд. Этот не тот случай, когда в финале Кубка играет уже немного обленившаяся и добившаяся в чемпионате результатов команда – это совершенно другая история, тем более, что это лондонское дерби. Предполагаю, что у «Арсенала» единственный шанс на победу – играть в атаку. Думаю, что забитых мячей в этом матче стоит ждать достаточно большое количество, несмотря на, что это финальная игра. Обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,11».

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