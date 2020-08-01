«Арсенал» — «Челси»: прогноз Егора Титова на финал Кубка Англии 1 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.59.
«Арсенал» в последнее время прибавил, под конец сезона он уже опасен для многих. Ему удалось выбить «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, во что верили не многие. Обамейянг в отличной форме. И всё это обещает нам достаточно интересный финал.
«Челси» провёл замечательный сезон. Учитывая, что Лэмпард только пришёл в команду и у него не было новичков экстра-класса, приходилось работать с тем, кто есть. А ещё ведь Азара потеряли. Лондонцам удалось попасть в Лигу чемпионов, сейчас есть возможность взять трофей, а скоро будет и очень серьёзное усиление под следующий сезон.
Но в этом матче я бы поставил с форой (0) на «Арсенал». Мне кажется, что мотивация у него гораздо более серьёзная: всё-таки уже больше 20 лет команда не пропускала еврокубки, а сейчас может остаться без них, если не победит «Челси». К тому же команда Лэмпарда много сил потратила на финиш сезона, где боролась с «Лестером» и «МЮ» за место в Лиге чемпионов. Задачу решили, и может наступить какое-то расслабление. «Арсенал» не фаворит, но раз выбил «Ман Сити», то ему по силам здорово сыграть и с «Челси».
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