«Арсенал» — «Челси»: прогноз Отара Кушанашвили на матч финала Кубка Англии

Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/20.



Ставка: победа «Арсенала» за 3.56.



«В стране беспорядка, тьмы и девушки из сериала «Корона» «Арсенал» и «Челси» разыграют Кубок Англии. Очень странная страна. Все бедные русские люди живут в Лондоне на самой богатой улице. Все! Все дурачки богатые убежали туда.



Кубок Англии. Не российский Кубок. Там этот турнир — пропуск в высшую лигу, тебя знать признает, если выиграешь. «Арсенал» или команда, на которую у меня до сих пор занимает денег Абрамович?



«Арсенал», кстати, проснулся при Артете. А этот парень в полуфинале обыграл учителя. С учетом всего вышесказанного, непонятной страны, непонятной и восхитительной непредсказуемости, ставлю на победу «Арсенала» в основное время с коэффициентом 3.20».

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