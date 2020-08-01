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«Арсенал» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на финал Кубка Англии

«Арсенал» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на финал Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» с разницей в один мяч за 3.84.

«Столичные „Арсенал“ и „Челси“ встретятся в финале национального кубка. Такая встреча регулярно собирает очень много зрителей, так ещё и турнир достаточно известный.

«Пушкари» сегодня не досчитаются ряда классных футболистов, но и без них они впечатляюще провели завершение регулярного чемпионата: три победы в четырех турах. Мне кажется, команда покажет свой уровень, только этого будет недостаточно. Здесь нужно нечто большее, чем просто хорошая готовность и мастерство футболистов.

Думаю, дружине Фрэнка Лэмпарда по силам одержать победу, поскольку они вытаскивают такие матчи на жилах. Очень самоотверженная молодежь в составе способна выстрелить. Мой прогноз — победа «Челси» в один мяч".

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