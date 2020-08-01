«Арсенал» – «Челси»: прогноз и ставка Максима Калиниченко на финал Кубка Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на финал Кубка ФА «Арсенал» – «Челси».

Ставка: ничья за 3.56.

«Очередной английский кубок разыгрывается на стадионе «Уэмбли». Номинальный хозяин поля, «Арсенал», принимает «Челси». Полуфиналы не были простыми для обеих команд «Челси» смог выбить «МЮ», а «Арсенал» — вторую команду из Манчестера, «Сити».



Считаю, это матч двух равных команд. Клубы не показали весь свой потенциал в скомканном из-за коронавируса сезоне. Повиляли и омоложения составов и смены курсов. Думаю, для них это был переходный чемпионат, и всю мощь двух английских грандов мы увидим в следующем сезоне



Этот сезон АПЛ «Арсенал» плохо закончил. «Канониры» расположились в середине таблицы и время от времени проигрывали. За пять последних матчей они дважды уступили и победили, а также один раз сыграли с ничейным исходом.



На его фоне «Челси» смотрится немного лучше. Синие смогли дать бой «МЮ» и «Лестеру» и сохранили место в топ-4 АПЛ. Правда, в последних встречах «Челси» успел несколько раз проиграть.



Но этот матч особенно важен для «Арсенала» и «Челси» — оба клуба могут завоевать трофей. Думаю, оба тренера пустят все силы для победы. Матч будет интересен и потому, что встречаются две атакующие команды. У них много перспективной молодежи, которая любит прессинговать.



Думаю, это ничейный матч. Куда качнется после основного времени, не могу сказать. Явного фаворита нет. Предлагаю поставить на ничью в этой встрече».