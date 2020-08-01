«Наполи» — «Лацио»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 1 августа, «Наполи» примет «Лацио» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех клуба из Неаполя оценён букмекерами коэффициентом 3.00, ставки на ничью принимают за 4.00.
Букмекеры уверены, что матч 38-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
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Неаполитанцы после паузы набрали 13 из 15 возможных очков.
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