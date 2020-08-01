«Брешия» — «Сампдория»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч Серии А «Брешия» — «Сампдория».

Ставка: тотал больше 22.5 фола за 1.85.

«Давать прогнозы на последний тур чемпионата – довольно рискованное занятие. Многие команды теряют всякую мотивацию и из-за этого выдают самые невероятные результаты. Однако даже с учетом всех рисков меня подзуживает сделать ставку на тотал больше фолов в матче «Брешиа» — «Сампдория».



Итак, в этом сезоне в Серии «А» за одну игру фиксировали 28,01 фолов. Причем до ухода на вынужденные каникулы из-за пандемии коронавируса в среднем за матч случалось 28,41 нарушений правил, а после выхода с карантина этот показатель снизился до 27,12. Букмекер установил для матча «Брешиа» — «Сампдория» планку тотала в 22,5 фола. Согласитесь, даже без учета статистики команд такая оценка выглядит слишком заниженной.



Теперь переходим к индивидуальным показателям клубов. Не буду утомлять длительным рассказом о том, как правильно преобразовывать воздушные единоборства и отборы мяча в вероятное число фолов, а сразу перейду к цифрам. От встречи я ожидаю от 28 до 33 нарушений правил.



Осталось сделать поправку на судейский фактор. Матч будет обслуживать Микаэль Фаббри. В отличие от своего среднестатистического коллеги по итальянской Серии «А», наш арбитр свистит чуть реже. С поправкой получается на выходе от 26 до 31 фола. Как видите, это все равно очень существенный перевес над букмекерской линией. Так что рискну поставить в ничего не решающем матче последнего тура на тотал больше 22,5 фола».